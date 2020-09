Actualidade

A EDP colocou 850 milhões de dólares (cerca de 717 milhões de euros) em 'green bonds' com vencimento em janeiro de 2028, com um cupão de 1,71%, a primeira emissão em moeda norte-americana, informou hoje a empresa ao mercado.

"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida no montante de USD 850.000.000 com vencimento em janeiro de 2028 e cupão de 1,71% (as 'Notes')", explicita o comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa liderada interinamente por Miguel Stilwell D'Andrade explica que as "'Notes' serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida 'Programme for the Issuance do Debt Instruments (MTN) ['Programa para a Emissão de Instrumentos de Dívida']" da EDP - Energias de Portugal, SA e a EDP Finance BV.