Portugal é o quarto maior parceiro de desenvolvimento de Timor-Leste em 2020, com a quase totalidade do apoio no setor educativo, segundo os livros que acompanham a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE).

O livro cinco do OGE, que começou hoje a ser tramitado com urgência no Parlamento Nacional, mostra que a execução prevista da cooperação portuguesa com Timor-Leste totaliza este ano quase 21 milhões de dólares (17,8 milhões de euros).

Esse valor representa 11,4% do total de apoio que os parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste vão executar em 2020 e que totaliza cerca de 184 milhões de dólares (156 milhões de euros).