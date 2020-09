Actualidade

As receitas petrolíferas de Timor-Leste deverão cair até zero em 2024, com o Fundo Petrolífero, principal fonte de receitas do Estado, esgotado em 15 anos com o atual nível da despesa, segundo a proposta do Governo.

Os dados fazem parte dos livros, que acompanham a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, que o Parlamento Nacional começou hoje a analisar e que deverão ser votados no início de outubro.

O cenário deve-se ao fim de vida dos poços ativos, especialmente o crucial Bayu-Undan (BU), principal fonte de financiamento do país, e por não terem sido iniciados novos projetos.