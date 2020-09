Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira um novo pacote de ajuda de 13 mil milhões de dólares (10,9 mil milhões de euros) para os agricultores atingidos pela pandemia.

"A partir da próxima semana, a minha administração compromete-se a fornecer uma ajuda adicional de 13 mil milhões de dólares [...] para ajudar os agricultores a recuperar deste vírus da China", disse o Presidente norte-americano, que culpa Pequim pelo novo coronavírus, detetado no final de dezembro na cidade chinesa de Wuhan.

O anúncio foi feito durante um comício na cidade de Mosinee, no estado do Wisconsin, onde os democratas ganharam todas as eleições presidenciais entre 1988 e 2016, ano em que Trump venceu a candidata democrata Hillary Clinton.