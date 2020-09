Actualidade

A aposta num mercado financeiro dedicado à emissão de títulos de dívida e na indústria da medicina tradicional chinesa são prioridades de Macau para depender menos das receitas do jogo, afirmaram hoje as autoridades.

"Impulsionar o desenvolvimento financeiro, particularmente na intensificação da emissão de títulos de dívida" e "desenvolver intensamente a indústria da medicina tradicional chinesa" foram prioridades definidas pelo chefe do Governo, no último encontro em Hainão, no âmbito da cimeira de líderes de nove províncias chinesas, Macau e Hong Kong.

Nos diversos encontros mantidos esta semana, Ho Iat Seng tem afirmado a importância do território em diversificar a economia, uma necessidade que se tornou mais evidente com a crise turística e no setor do jogo causada pela pandemia de covid-19.