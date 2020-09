Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos não vai estar presente no encontro de líderes da Assembleia-Geral da ONU, na próxima semana, ao contrário do que tinha afirmado no mês passado, anunciou fonte oficial.

O anúncio foi feito pelo chefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, a jornalistas que viajavam no Air Force One, o avião presidencial.

Em agosto, o Presidente norte-americano tinha anunciado que pretendia discursar na sala da Assembleia-Geral em Nova Iorque, apesar de os líderes de outros países não poderem estar presentes, por causa da pandemia de covid-19.