Actualidade

A União Audiovisual, de apoio a trabalhadores da Cultura cujo trabalho foi afetado pela covid-19, realiza concertos em Évora, hoje e sábado, com The Legendary Tigerman, Dead Combo, OMIRI e Duarte.

"Já aconteceu uma coisa idêntica em Lisboa, no final de julho, com um concerto do The Legendary Tigerman, no Village Undergound, mas agora esta iniciativa em Évora junta vários espetáculos e diversos artistas, divididos por dois dias de programação", realçou Manuel Chambel, da União Audiovisual, à agência Lusa, em agosto, quando do anúncio da inciativa.

Segundo o responsável, os concertos de Évora são "o maior evento promovido pela União Audiovisual", até ao momento.