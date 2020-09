Actualidade

A escola de quadros da Juventude Popular (JP) arranca hoje em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, e termina no domingo com a 'rentrée' do CDS-PP e o discurso do presidente centrista.

A organização da iniciativa cabe ao antigo eurodeputado e líder parlamentar do partido, Diogo Feio, que partilhará o primeiro debate, hoje à noite, com o antigo ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro e com o presidente da JP, Francisco Mota.

No sábado, os cerca de 60 participantes poderão participar em diversos 'workshops' de manhã e à tarde, um dos quais com o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, sobre "o Parlamento Europeu e as regiões".