Actualidade

A segunda edição do projeto Revolution Hope Imagination (RHI), do Arte Institute, começa hoje e vai prolongar-se até dia 24 com palestras, oficinas e espetáculos, a decorrer em 11 cidades do país.

Gratuita e aberta ao público, a iniciativa deste ano foca-se na intensificação de uma relação de 'network' entre as cidades participantes, fruto das condicionantes criadas pela pandemia, segundo a diretora e fundadora do Arte Institute Nova Iorque, Ana Ventura Miranda.

No seguimento da primeira edição, em 2019, o RHI continua com o objetivo de promover os artistas portugueses, quer a nível nacional como internacional.