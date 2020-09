Actualidade

A nova coreografia de Olga Roriz, intitulada "Seis Meses Depois", uma ficção futurista, estreia-se hoje, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e será incluída na digressão da companhia este ano e em 2021, com "Autópsia".

Depois da reflexão expressa em "Autópsia", estreada em novembro do ano passado, sobre o impacto negativo que o ser humano tem vindo a causar ao planeta, "Seis meses depois" parte para a essência da Humanidade, e decorre num futuro próximo, com as personagens a procurarem o passado.

Zhora Fuji, Naoki 21, Dawnswir, Gael Bera Falin, Kepler 354, Priscilla Noir e Human Cat, as personagens da nova coreografia, habitam a cidade de Tannhauser, no ano de 2307, no planeta Terra 3, segundo a sinopse da peça.