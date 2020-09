Actualidade

O Conselho de Ministros timorense aprovou hoje a composição do Comité de Revisão Política (CROP) que vai analisar a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, no quadro das políticas estratégicas do Governo.

O CROP, debatido numa reunião extraordinária do executivo, tem a responsabilidade de "verificar a alocação estratégica de recursos das submissões orçamentais, de forma a atingir os compromissos e os objetivos que constam dos documentos estratégicos", disse o Governo, em comunicado.

Cabe ainda ao comité "analisar a capacidade de execução dos planos para o ano financeiro de 2021".