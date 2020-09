Actualidade

A UE vai injetar 8,35 milhões de euros este ano em apoio orçamento (AO) direto ao Tesouro timorense, no maior valor de sempre, mantendo vários programas com outros parceiros, indicaram hoje os documentos orçamentais.

"Esta é uma nova fonte de financiamento que está a ser introduzida no orçamento de 2020. É incluída neste orçamento com o seu próprio item operacional, uma vez que o apoio será utilizado diretamente pelas instituições governamentais", referem os livros que acompanham a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para este ano.

A proposta do Governo, que está a partir de hoje em tramitação parlamentar, sublinha que o modelo de AO da UE ocorre desde 2014, com o acordo mais recente a ser assinado em 2016, no âmbito do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento.