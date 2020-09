Actualidade

O Conselho Nacional de Eleições (CNE) do Equador anunciou a realização da presidenciais em fevereiro de 2021, um escrutínio em que também serão escolhidos os 137 membros do parlamento para 2021-2025.

A sessão plenária do CNE "convocou as eleições gerais para 7 de fevereiro [do próximo ano]", disse na quinta-feira a presidente do organismo, Diana Atamaint.

Cerca de 13,1 milhões de eleitores deverão ir às urnas no próximo ano para eleger o sucessor do atual Presidente, Lenín Moreno, cujo partido de esquerda Alianza País (AP) está no poder desde 2007.