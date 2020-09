Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 14 set 2020 (Lusa) - A terceira edição da Feira Gráfica de Lisboa, dedicada a microprojetos editoriais, vai acontecer em outubro, no Pavilhão Branco das Galerias Municipais, com a exclamação "Continuar a Publicar!", foi hoje anunciado. (ALTERA A EXPRESSÃO "PAVILHÃO BRANCO DO MUSEU DA CIDADE" PARA "PAVILHÃO BRANCO DAS GALERIAS MUNICIPAIS", POR ESCLARECIMENTO POSTERIOR SOBRE AS INSTALAÇÕES QUE SE ENCONTRAM NOS JARDINS DO PALÁCIO PIMENTA, ONDE SE SITUA O NÚCLEO-SEDE DO MUSEU DE LISBOA)

Este ano, a feira será em moldes diferentes, por causa da covid-19, e, "face à impossibilidade de realização de eventos com muitas pessoas, optou-se por fazer uma exposição de edições", que estarão também para venda, explicou à Lusa fonte da organização.

A Feira Gráfica de Lisboa, que nas duas edições anteriores decorreu no Mercado de Santa Clara, este ano transita para o Museu de Lisboa, de 03 a 11 de outubro, com a exposição a contar com mais de uma centena de editores independentes, autores e artistas.