Actualidade

A Bolsa de Valores de Londres (LSE) e a CDP Equity anunciaram hoje que estão em negociações "exclusivas" com o operador pan-europeu de bolsas Euronext para a venda da Bolsa de Valores Italiana.

"A Euronext e a CDP Equity confirmam que entraram em negociações exclusivas com o London Stock Exchange Group para a aquisição do grupo Borsa Italiana, juntamente com o Intesa Sanpaolo", é referido num comunicado.

"Não há certeza de que a operação será concluída. A combinação proposta entre a Borsa Italiana e a Euronext criaria uma operadora líder no mercado de capitais da Europa continental", acrescenta.