(REPETIÇÃO) Lisboa, 18 set 2020 (Lusa) - O Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, ganha por estes dias quatro obras de arte pública, da autoria de AkaCorleone, Add Fuel, Tamara Alves e Wasted Rita, que ficarão no local depois de terminada a edição 2020, do festival Iminente.

O Oficina Iminente, versão do festival em ano de pandemia da covid-19, está desde 09 de setembro a fazer do Panorâmico de Monsanto residência artística, com o público a fazer parte do processo criativo através de 'workshops'.

Além disso, no âmbito do Oficina Iminente, a Underdogs, responsável pela curadoria artística do festival, desenvolveu "um parque de esculturas" para o espaço, relacionado com o programa de Arte Pública que aquela plataforma cultural desenvolve com a Câmara Municipal de Lisboa e a Galeria de Arte Urbana (GAU).