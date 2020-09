Actualidade

O ator Bruno Candé, que morreu baleado em julho passado, é recordado hoje por oito salas e companhias de teatro, pelo cinema Ideal e a distribuidora Alambique, com a receita dos espetáculos a reverter na íntegra para a família.

Bruno Candé faria 40 anos hoje e, como forma de assinalar a data, as receitas de bilheteira dos espetáculos em cena em oito espaços culturais de Lisboa e do Porto serão canalizadas para a família do ator, através da associação SOS Racismo, de acordo com o comunicado divulgado pelo Teatro Nacional D. Maria II.

Além deste teatro nacional de Lisboa, à homenagem ao ator juntam-se ainda os teatros municipais São Luiz, Maria Matos e Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, o Teatro Maria Vitória, o Teatro Municipal do Porto, além do espaço CAL - Primeiros Sintomas e do Teatro da Politécnica, também em Lisboa, onde está a companhia Artistas Unidos, que decidiu duplicar o número de sessões, para as 19:00 e as 21:30, devido ao número limitado de lugares disponíveis.