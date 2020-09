Presidenciais

O dirigente socialista Porfírio Silva considera que a candidatura presidencial de Ana Gomes pode ser positiva se não cair na "armadilha" de se centrar no ataque a António Costa e se não "atropelar" o Estado de Direito.

Estas posições de Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS que defende que o espaço político do seu partido se deve fazer representar nas eleições presidenciais de 2021, constam de uma "carta aberta" que dirigiu a Ana Gomes e que publicou na quinta-feira à noite no seu blogue "Machina Speculatrix".

Neste texto, Porfírio Silva, também vice-presidente da bancada socialista, volta a criticar uma estratégia no sentido de o PS "declaradamente ou por não se posicionar" apoiar a eventual recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e diz acreditar que a candidatura de Ana Gomes "pode ter um papel positivo" na representação do socialismo democrático nesse ato eleitoral.