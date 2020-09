Actualidade

Os italianos vão votar, entre domingo e segunda-feira, num referendo e em eleições regionais, com o fantasma da vitória da extrema-direita a pairar e num contexto do ressurgimento do novo coronavírus na Europa.

Inicialmente programadas para o final de março, estas duas eleições foram adiadas várias vezes devido à pandemia de covid-19, que matou já cerca de 36.000 pessoas na Itália.

O Governo italiano escolheu agora distribuir a votação por dois dias para evitar multidões.