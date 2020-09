Actualidade

O presidente do Conselho de Administração do BPI, Fernando Ulrich, está proposto para integrar o futuro Conselho de Administração do CaixaBank, após a aprovação do projeto de fusão entre o CaixaBank e o Bankia, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o CaixaBank diz que o Conselho de Administração será formado por 15 membros, dos quais 60% serão independentes.

"Os conselhos do CaixaBank e do Bankia aprovaram o projeto de fusão para criar o banco líder em Espanha. A operação será executada através da modalidade de fusão por absorção do Bankia pelo CaixaBank, e deve ser aprovada pelas assembleias-gerais das duas entidades", refere.