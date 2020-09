Actualidade

A oposição democrática na Bielorrússia, o arcebispo de Mossul (Síria), ativistas ambientais hondurenhos e dos direitos LGBTI polacos integram a lista das propostas dos eurodeputados para o prémio Sakharov 2020, atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu (PE).

Desta primeira proposta, de cinco nomeados, sairá no dia 28 uma lista de três finalistas entre os quais será escolhido o vencedor, no dia 22 de outubro, sendo o prémio entregue em dezembro, durante a sessão plenária do PE, em Estrasburgo, França.

Na lista, a recente candidata à presidência da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, surge duas vezes: proposta individualmente e integrada num conjunto representativo da oposição democrática, o Conselho de Coordenação que integra ainda a escritora Svetlana Alexievich, laureada com um prémio Nobel.