Covid-19

A República Checa, com 3.130 novas infeções nas últimas 24 horas, e a Hungria, com 941 casos no mesmo período, registaram o maior número de infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades de saúde dos dois países.

Na República Checa, o número total de infetados é de 20.289, dos quais 413 estão internados, 91 deles com prognóstico grave.

Desde o início da pandemia, foram registadas 489 mortes num país de 10,6 milhões de habitantes.