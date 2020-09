Actualidade

A Coreia do Norte está a preparar uma grande parada militar em Pyongyang para assinalar os 75 anos do partido no poder, em outubro, indicam imagens captadas por satélites norte-americanos.

A confirmar-se, o desfile vai ser organizado numa altura em que se mantêm em vigor as medidas contra a propagação da pandemia de covid-19 no país.

As imagens foram fornecidas pela Maxar, uma companhia de satélites com sede no Colorado, Estados Unidos, e mostram milhares de pessoas em formação na Praça Kim Il Sung, em Pyongyang, a treinarem um desfile.