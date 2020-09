Actualidade

O Festival Caldas Nice Jazz realiza-se de 29 de outubro a 07 de novembro nas Caldas da Rainha com os portugueses Edmar Castaneda & Gregoire Maret, Daniel Bernardes e Maria João devido à pandemia, foi hoje anunciado.

O Festival Internacional Caldas Nice Jazz "teve necessidade de redesenhar toda a sua programação face à covid-19 e, sobrevivendo aos constrangimentos da pandemia, apresenta um programa com nomes conceituados do Jazz, maioritariamente portugueses", é referido em nota de imprensa.

O festival arranca a 29 de outubro, com a voz Manuel Linhares, uma das referências atuais do jazz em Portugal que trabalhou com nomes como José Mário Branco, Rui Veloso, Sofia Ribeiro, Pedro Moreira, Claus Nymark, Lars Arens, Michael Lauren, Paulo Perfeito, Carlos Azevedo, David Linx, Grzegorz Karnas, Jeff Cascaro, Rhiannon, Rebecca Martin, Becca Stevens, Gretchen Parlato e Bobby McFerrin.