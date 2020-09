Actualidade

O incêndio que deflagrou hoje de manhã num posto de transformação no interior do Túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, que está cortado ao trânsito, foi extinto às 10:55, segundo os bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros disse que os operacionais se mantêm a efetuar a ventilação do local, que ficou com muito fumo.

Em declarações à Correio da Manhã TV, o comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros, Tiago Lopes, referiu também que estava a ser feita a ventilação do local, após a extinção do fogo e a remoção das 13 viaturas que tinham sido abandonadas pelos automobilistas quando se aperceberam do incêndio.