Actualidade

A introdução de quotas para a pesca lúdica e a redução do período de captura de sável são as principais alterações ao regulamento de pesca no troço internacional do rio Minho para 2020/2021, hoje publicado em Diário da República.

Contactado pela agência Lusa, a propósito da publicação daquele edital, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, Pedro Santos Jorge, explicou que, "pela primeira vez", o Regulamento da Pesca no Troço Internacional do Rio Minho (RPTIRM) define "quotas para a pesca lúdica, e um defeso, em 15 dias, para a pesca do sável, período que coincidirá com o surgimento do peixe na foz do rio".

"Estes 15 dias vão abranger todas as modalidades de pesca, desde a profissional, lúdica às pesqueiras", reforçou, adiantando que o regulamento hoje publicado em Diário da República entra em vigor em 01 de novembro e por um período de um ano.