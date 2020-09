Actualidade

O treinador português Paulo Duarte, de 51 anos, vai orientar a equipa principal do 1º de Agosto, tetracampeão em título, no campeonato angolano de futebol de 2020/21, anunciou hoje o clube no sítio oficial na Internet.

De acordo com o clube angolano, que escreve "Bem-vindo Paulo Duarte", o técnico português vai assinar contrato por um ano, com mais um de opção.

Paulo Duarte, que deve chegar a Angola na próxima semana, vai substituir o bósnio Dragan Jovic, tricampeão pelo clube agostino, e deverá ter como adjuntos três treinadores angolanos.