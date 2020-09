Migrações

Cerca de 6.000 dos mais de 12.000 migrantes desabrigados pelo incêndio no campo de Moria, na ilha de Lesbos, já estão no novo campo, disseram hoje as autoridades gregas, referindo ainda que 157 migrantes testaram positivo para o novo coronavírus.

"Seis mil pessoas entraram no campo, 157 testaram positivo" para o novo coronavírus, disse aos meios de comunicação Alexandros Ragavas, um dos porta-vozes do Ministério das Migrações grego.

Desde o incêndio da noite de 08 para 09 de setembro, as cerca de 12 mil pessoas que viviam em condições insalubres no campo de Moria - "uma vergonha da Europa" segundo as organizações não-governamentais (ONG) - estavam a viver à beira das estradas e em estacionamentos de supermercados.