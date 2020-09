Actualidade

O grupo Montepio teve lucros de 6,1 milhões de euros em 2019, mais do triplo dos 1,6 milhões de 2018, segundo as contas consolidadas divulgadas pela Associação Mutualista Montepio Geral, que incluem reservas do auditor PWC.

A mutualista - o topo do grupo Montepio - divulgou a informação sobre as contas consolidadas de 2019 nos documentos que acompanham a convocatória para a assembleia geral extraordinária marcada para 30 de setembro, mas que deverá ser realizada apenas em 15 de outubro, uma vez que não é provável que dia 30 estejam dois terços dos associados presentes.

No ano passado, a Associação Mutualista Montepio Geral teve lucros consolidados de seis milhões de euros, mais do triplo dos 1,6 milhões registados em 2018 (valor reexpresso).