Covid-19

O treinador Rui Almeida, um dos 19 elementos infetados com o novo coronavírus no Gil Vicente, disse hoje que a equipa da I Liga portuguesa de futebol está disponível para enfrentar o Sporting, apesar do adiamento do jogo.

Em declarações à Rádio Renascença, o técnico, de 50 anos, frisou que o plantel gilista, em quarentena, face às ordens das autoridades de saúde, está disponível para competir no imediato, apesar da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) ter comunicado, na quinta-feira, que não estavam reunidas as "condições necessárias" para a realização do duelo agendado para as 18:30 de sábado, em Lisboa.

"Neste momento, é importante estar sempre disponível para ir a jogo. O Gil Vicente está disponível para ir a jogo, mesmo com as limitações que, neste momento, existem em termos numéricos. Aguardamos só as decisões das direções regional, local e nacional [de saúde] em relação à situação. Para já, o jogo está cancelado. Hoje, alguns jogadores realizaram testes", adiantou à rádio.