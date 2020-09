Actualidade

O Festival Marionetas na Cidade realiza-se de 02 a 04 de outubro, em Alcobaça, contando, nesta 23.ª edição, apenas com 10 companhias nacionais e só com a apresentação de espetáculos de rua, por causa da pandemia.

A companhia S. A. Marionetas - Teatro e Bonecos, que organiza o evento, explica, no 'dossier' de apresentação do festival, que, nesta edição, as 10 companhias nacionais participantes garantem 26 apresentações de 11 espetáculos diferentes.

"Esta edição tem a particularidade de ser totalmente realizada ao ar livre e totalmente gratuita", dividindo-se por recintos criados na Praça da República, Praça Dom Afonso Henriques, Arco de Cister e Praça João de Deus, junto ao parque de estacionamento do Mercado Municipal.