Actualidade

O festival ZigurFest, que habitualmente decorre em agosto, em Lamego, vai dinamizar este ano uma programação de concertos desfasada no tempo, devido à pandemia, começando no sábado com David Bruno e 10 000 Russos.

O festival já arrancou no final de agosto, com a realização de oficinas para crianças e a apresentação do trabalho de dois artistas que estiveram na ZONA, a plataforma do ZigurFest associada a residências artísticas na área das artes plásticas e visuais.

Face à pandemia da covid-19, a organização foi "forçada" a apostar numa programação mais espalhada no tempo, optando por dinamizar vários concertos até dezembro, alguns de artistas e bandas que já passaram pelo festival, numa "espécie de 'best off' não oficial'", no ano em que o ZigurFest faz dez anos, disse à agência Lusa o responsável pela comunicação do evento, António Silva.