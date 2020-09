Actualidade

Um grupo de turistas do Parque Nacional Khao Yai, no leste da Tailândia, receberá em casa os resíduos plásticos e as embalagens que deixou durante a sua recente visita, uma ação que visa ensinar uma lição a todos.

"Quero que esta ação sirva como uma mensagem forte e clara para todos os visitantes do parque, tailandeses e estrangeiros, de que não vamos tolerar esse tipo de comportamento egoísta e imprudente", disse hoje à agência de notícias EFE o ministro do Meio Ambiente da Tailândia, Warawut Silpa-Archa.

Warawut publicou na terça-feira, na sua conta na rede social Facebook, uma série de fotos a mostrar lixo e caixas de um serviço de entregas em que os resíduos foram enviados para os visitantes descuidados.