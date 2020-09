Actualidade

Pequim acusou hoje o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, de tentar "semear a discórdia entre a China e os países latino-americanos", na sua digressão pela região.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, disse que Pompeo quer "prejudicar a cooperação" entre a China e os países da América Latina, tentando afirmar que os investimentos dos EUA são mais relevantes do que os chineses.

"As suas declarações nada mais são do que ataques agressivos para difamar a China. Estão cheias de preconceitos ideológicos. Mas não são baseadas em factos", disse o porta-voz do Governo.