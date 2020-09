Actualidade

A companhia de teatro Mala Voadora regressa aos espetáculos na sexta-feira, 25 de setembro, com nova edição de "Uma Família Inglesa", núcleo de programação que prevê a estreia de "Everything not saved will be lost", anunciou hoje a estrutura.

"Esta nova edição de 'Uma Família Inglesa 2020' constitui o nosso regresso ao contacto com o público. Mesmo no presente contexto [de pandemia da covid-19], conseguimos garantir que a família voltasse a reunir-se. Aproveitámos para fazer uma reunião da família nuclear, reforçada na cidade pela feliz parceria com o TNSJ [Teatro Nacional São João], que se torna nosso coprodutor", lê-se no dossiê da programação da Mala Voadora, disponível no seu sítio oficial na Internet, escreve a companhia.

O espetáculo "Everything not saved will be lost", com texto do dramaturgo escocês Kieran Hurley para a Mala Voadora, tem estreia marcada para a próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, pelas 19:00, na sede da Mala Voadora, na Rua do Almada.