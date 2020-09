Open de Portugal

Óbidos, Leiria, 18 set 2020 - A 58.ª edição do Open de Portugal foi interrompida, pela segunda vez hoje, desta feita pelo forte vento que se faz sentir no Royal Óbidos Golf Course, onde o torneio decorre até domingo.

"A prova está suspensa pelo vento. A bola não para", comunicou José Maria Zamora, diretor de torneios do European Tour, após a suspensão da segunda volta às 16:40.

Depois de ter sido suspensa às 10:05, devido à trovoada, os jogadores regressaram ao campo passadas cerca de quatro horas para retomar a segunda volta da prova, liderada pelo português Vítor Lopes.