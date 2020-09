Actualidade

O lateral esquerdo Alex Telles, do FC Porto, e o extremo Everton, do Benfica, foram hoje convocados pelo selecionador do Brasil, Tite, para a estreia na qualificação para o Mundial2022 de futebol.

O jogador dos 'azuis e brancos' regressa às escolhas de Tite, depois de se ter estreado no 'escrete' em 23 de março de 2019, num particular com o Panamá (1-1), disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

Já Everton, contratado esta temporada pelo Benfica ao Grêmio e que tem 14 internacionalizações, também regressa às convocatórias da seleção 'canarinha', depois de ter falhado apenas os dois últimos particulares do Brasil, em novembro.