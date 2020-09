Mau Tempo

As autoridades registaram hoje em Portugal continental 309 ocorrências devido ao mau tempo, entre as 00:00 e as 18:00, sendo o distrito de Lisboa aquele onde se assinalaram mais casos, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o maior número de ocorrências registadas foram pequenas inundações (129), seguidas de quedas de árvores (83) e queda de estruturas (37), tendo-se ainda verificado dois deslizamentos de terra.

O distrito de Lisboa registou, entre as 00:00 e as 18:00, 113 ocorrências.