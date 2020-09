Covid-19

A reorganização das escolas na Região Autónoma da Madeira, face às medidas de contenção da covid-19, não assinalou constrangimentos significativos no regresso às aulas presenciais, que decorreu entre 07 e 17 de setembro e envolve 42 mil alunos.

"Está tudo na mesma, mas diferente", disse à agência Lusa Margarida Correia, aluna do 7.º ano, pouco antes de entrar no Colégio dos Salesianos do Funchal, onde vigora um horário desfasado com três tempos - 08:10, 08:20 e 08:30 - e esta foi uma das mudanças face ao ano anterior, em que as aulas começavam às 08:00.

Nesta escola privada do Funchal, com cerca de 800 alunos, é feita a mediação de temperatura à entrada e, tal como em todos os 130 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira, o uso de máscara é obrigatório a partir do 1.º ano do 1.º ciclo.