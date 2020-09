Actualidade

O secretário de Estado das Infraestruturas disse hoje não ter a certeza de que a isenção de portagens na CREP seja a solução para o congestionamento da VCI, adiantando que está ser estudada uma intervenção em pórticos da A4.

"Se nós soubéssemos que [a isenção de portagens na CREP] era uma solução que resolveria todos os problemas, por certo que a tomaríamos. Não temos essa certeza e achamos até que, eventualmente, há outras medidas que não passam pela isenção de portagens na CREP", afirmou Jorge Delgado em declarações aos jornalistas no final da reunião com os autarcas do Porto e Maia.

A reunião que decorreu na Maia surge dias depois de a Câmara do Porto e a Assembleia Municipal do Porto terem aprovado uma moção para proibir o tráfego de veículos pesados de mercadorias na Via de Cintura Interna (VCI), ficando estes veículos isentos do pagamento de portagens na A41, também designada por Circular Regional Externa do Porto (CREP).