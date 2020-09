Actualidade

(CORREÇÃO) Luanda, 18 set 2020 (Lusa) - A ministra angolana das Finanças, Vera Daves, afirmou hoje que as iniciativas para o alívio da dívida negociadas pelo Governo angolano se deverão traduzir numa poupança de seis mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) até 2023. (RETIRA DO PRIMEIRO PARÁGRAFO REFERÊNCIA AO G20)

Vera Daves falava hoje numa conferência de imprensa, em Luanda, dois dias após o anúncio da terceira revisão do programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) em que foi aprovado o desembolso de mil milhões de dólares (845 milhões de euros). (CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO QUE FOI APROVADO UM DESEMBOLSO, E NÃO UM ADICIONAL)