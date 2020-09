Actualidade

A mãe do bebé deixado na terça-feira junto ao Centro Social Baptista, no Cacém, Sintra, entregou-se hoje no Hospital Amadora-Sintra e, depois de ter sido transportada para a esquadra, foi constituída arguida, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, durante a tarde, os serviços de pediatria do Hospital Amadora-Sintra contactaram a esquadra do Cacém, relatando que uma mulher se encontrava no local alegando ser a mãe do bebé que foi deixado pelas 23:00 de terça-feira junto ao Centro Social Baptista.

A mesma fonte acrescentou que, de imediato, foram acionadas as equipas de investigação criminal de Sintra da PSP, que transportaram a mulher para a esquadra do Cacém.