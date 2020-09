Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou hoje que a obra do Matadouro Industrial de Campanhã já foi entregue à Mota-Engil, depois de em abril ter recebido luz verde do Tribunal de Contas.

"Há uma boa notícia. Nós hoje entregámos o Matadouro Municipal à Mota-Engil, foi hoje. Começa hoje a contar [o prazo]", adiantou à margem de uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas para discutir a mobilidade no Grande Porto.

O independente reiterou que o projeto do Matadouro Industrial de Campanhã é, "talvez" a obra mais importante para o Porto "daqui a dez anos", considerando o impacto que terá numa área da cidade que continua ainda hoje a preocupar o autarca.