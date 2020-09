Actualidade

O movimento independente liderado pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou hoje que foi aprovada por aclamação, em assembleia de associados, uma moção de apelo a que o autarca se recandidate em 2021.

Em comunicado, a associação refere que "o apelo" para que Rui Moreira se recandidate a um terceiro mandato como presidente da Câmara do Porto em 2021" ficou expresso numa moção acolhida "com aplausos" na Assembleia Geral do "Porto, o Nosso Movimento - Associação Cívica".

Confrontando pelos jornalistas sobre a sua possível recandidatura às autárquicas de 2021, Moreira mostrou-se satisfeito com a decisão do movimento, mas escusou-se a adiantar se irá ser candidato.