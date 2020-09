Actualidade

O presidente da Câmara de Viana do Castelo anunciou hoje a suspensão da construção dos acessos ao porto de mar até 30 de setembro para avaliar com a associação de moradores do Cabedelo o abate de árvores em Darque.

"Assumi um compromisso com a associação de moradores do Cabedelo. As obras estão suspensas até 30 setembro. Há um acordo de princípio com a associação para não mover a providência até haver a auscultação aos sócios das propostas que já foram sujeitas a uma análise conjunta", afirmou o autarca socialista.

José Maria Costa, que falava aos jornalistas, hoje à tarde, no final de uma reunião camarária extraordinária que convocou a pedido dos vereadores do PSD e CDU, para discutir o abate das árvores, que hoje quantificou em três dezenas, explicou que o "compromisso" foi assumido após uma reunião, ao final da manhã, com a associação de moradores do lugar do Cabedelo.