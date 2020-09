Operação Lex

O bastonário da Ordem dos Advogados defendeu hoje que "deveria ser feita uma sindicância" ao Tribunal da Relação de Lisboa pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) no âmbito das acusações a três juízes daquele tribunal no âmbito da operação Lex.

Em declarações à agência Lusa, Luís Menezes Leitão sublinhou que "a situação é muito grave e pode haver muitos cidadãos lesados", pelo que reiterou a necessidade de intervenção do CSM no sentido de "verificar todos os processos em que as irregularidades possam ter ocorrido".