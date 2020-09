Actualidade

O presidente da Câmara dos Deputados brasileira considerou, na sexta-feira, uma afronta à política externa do país a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à fronteira do Brasil com a Venezuela.

Mike Pompeo encontra-se numa viagem de quatro dias pela América do Sul, que o levou ao Brasil, mais concretamente a Roraima, estado brasileiro que acolhe milhares de refugiados venezuelanos, através do programa governamental "Operação Acolhida".

"A visita do Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida, em Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em comunicado.