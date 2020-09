Actualidade

Uma exposição comemorativa dos 20 anos de existência da Perve Galeria e outra dedicada ao centenário do nascimento do artista plástico Cruzeiro Seixas, que se assinala em dezembro, marcam, hoje, a reabertura deste espaço, em Lisboa.

Encerrada desde março, devido às medidas de confinamento exigidas para conter a pandemia da covid-19, a Perve Galeria vai retomar a atividade inaugurando um ciclo comemorativo dos seus 20 anos de existência em Alfama, com uma mostra intitulada "Diálogos 2.0", que contará com mais de uma centena de obras de arte a recordar as exposições realizadas.

Segundo a galeria, esta exposição vai reunir três gerações de artistas, entre os quais se encontram Reinata Sadimba (Moçambique, 1945), Ivan Villalobos (Chile, 1975), Javier Félix (Colômbia, 1976) e Liudvika S. Koort (Lituânia,1994).