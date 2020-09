Actualidade

Os dois primeiros títulos do projeto editorial Empilhadora, do Teatro Nacional São João (TNSJ), dizem respeito a William Shakespeare e Anton Tchékhov, dois nomes-chave da dramaturgia mundial, e são apresentados hoje, no Porto.

"O Repúdio do Conhecimento em Sete Peças de Shakespeare", do filósofo Stanley Cavell, e "Olhai a Neve a Cair - Impressões de Tchékhov", do escritor e editor Roger Grenier, são os títulos inaugurais da coleção, criada no âmbito das comemorações do centenário do TNSJ, e são apresentados hoje, pelo catedrático António M. Feijó e o escritor Pedro Mexia, numa sessão a decorrer no teatro nacional do Porto, a partir das 16:00.

"Olhai a Neve a Cair - Impressões de Tchékhov", com tradução de Manuel de Freitas, "é um ensaio biográfico que conta a vida de uma das figuras centrais do teatro moderno e contemporâneo, seguindo o fio do seu percurso como dramaturgo, novelista e epistológrafo", segundo a apresentação da obra.