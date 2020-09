Actualidade

O Haitong Bank registou perdas de cerca de 11,53 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, contra lucros de 11,17 milhões de euros no mesmo período de 2019, foi anunciado.

No relatório interno do banco divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o presidente da Comissão Executiva (CEO) do Haitong Bank, Lin Yong, sublinha que o banco enfrentou um duplo impacto da pandemia de covid-19, no primeiro trimestre na operação na Ásia e no segundo trimestre na Europa, mas refere que está confiante numa recuperação no segundo semestre.

Devido a este duplo impacto, o rendimento bancário do Haitong baixou para 24 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, menos 57% que no mesmo período de 2019, adianta o CEO.